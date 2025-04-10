إسرائيل ترفع درجة التأهب بالأراضي المحتلة

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر رفع درجة التأهب لقواته على مختلف الجبهات بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

كان زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، شن هجومًا عنيفًا على إسرائيل والولايات المتحدة، داعيًا إلى ما وصفه بـ"الخيار الصحيح"، والمتمثل في "الجهاد في سبيل الله" ضد ما أسماه "العدو الإسرائيلي والأمريكي"، في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وتراجع فرص تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي كلمة متلفزة بثتها وسائل الإعلام مساء اليوم، اتهم الحوثي إسرائيل بنكث اتفاق التهدئة، قائلاً إن "العدو لم يلتزم ببنود المرحلة الأولى، ولم يُبدِ نية لتنفيذ المرحلة الثانية"، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية دعم ما وصفه بـ"مسار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأشار الحوثي إلى أن حركته سارعت منذ اللحظة الأولى لتقديم الإسناد للفلسطينيين، مضيفًا أن المشاهد التي توثق الجرائم في غزة "تكشف حجم الظلم والإجرام الصهيوني الأمريكي".

وفيما انتقد تعاطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ملف الأسرى، قال إن الاتفاق الذي جرى تجاهله كان من الممكن أن يعيد الأسرى دون "اللجوء إلى ارتكاب مجازر وتدمير القطاع".

كما اتهم إسرائيل بالسعي إلى تهجير سكان غزة بشكل نهائي، في سياق مخطط يستهدف لاحقًا سكان الضفة الغربية، بدءًا من جنين وطولكرم وصولًا إلى مخيم بلاطة، على حد وصفه.

وعلّق الحوثي على قرار إغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس، معتبرًا أنه "خطوة عدائية لحرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم"، ومؤكدًا أن إسرائيل "لا تؤمن بالسلام ولا بالتسوية السياسية"، بل تمضي في مشروع تصفية القضية الفلسطينية، بما يشمل حق العودة.

كما انتقد الدعم الأمريكي المعلن لإسرائيل، مشيرًا إلى أن واشنطن تتبنى مشروع التهجير بشكل صريح، مستشهدًا بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

وفي ختام كلمته، أشاد الحوثي بالمجاهدين في غزة، مؤكدًا أنهم "يؤدون واجبهم في ظروف قاسية للغاية"، مشددًا على أن "الخيار الجهادي" هو السبيل الوحيد للحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

ودعا الشعوب الإسلامية إلى تقديم دعم حقيقي لغزة، قائلاً إن "الاستسلام لا يخدم أحدًا، والمرحلة تتطلب مواقف فعلية تتجاوز البيانات الإعلامية".

وعلى المستوى الإقليمي، حذّر الحوثي من أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاقات مع لبنان، وارتكاب اغتيالات وغارات تستهدف عناصر من حركتي "حماس" و"حزب الله"، فضلًا عن تصعيدها في سوريا ضمن ما وصفه بـ"المخطط العدواني الإسرائيلي"، مؤكدا أن "أي تنازلات لا توقف العدوان، لأن إسرائيل تتحرك وفق أطماع واضحة".