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والدة أسير إسرائيلي تهاجم صناع القرار بتل أبيب

07:27 م الخميس 10 أبريل 2025

أرشيفية

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وكالات

قالت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن قرار العودة إلى القتال في إسرائيل كان على حساب حياة 59 أسيرًا، مؤكدة أن هذا القرار كان بدلاً من إنهاء الحرب وإعادتهم.

وأضافت والدة الأسير أن العمليات العسكرية الحالية تعرض الأسرى للخطر طالما لا توجد صفقة تبادل.

ووجهت والدة الأسير رسالة إلى الطيارين الذين وقعوا على عريضة ضد استمرار الحرب، قائلة لهم: "كونوا واثقين ولا تخشوا ما يقوله أعضاء الحكومة"، مؤكدة أن الأسرى بحاجة إلى نضالهم من أجل العودة.

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