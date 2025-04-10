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واتساب تحث المستخدمين على التحديث فورًا بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة

06:41 م الخميس 10 أبريل 2025

شركة واتساب

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وكالات

دعت شركة "واتساب" مستخدمي تطبيقها لسطح المكتب على نظام "ويندوز" إلى تحديث البرنامج بشكل فوري، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة قد تُعرّض بياناتهم للخطر.

وتؤثر الثغرة التي تحمل الرمز "CVE-2025-30401" على الإصدارات القديمة من التطبيق، وتتيح للمهاجمين تنفيذ هجمات تنكرية عبر إرسال مرفقات تحمل امتدادات غير مشبوهة مثل (.mp3) أو (.exe)، لكنها في الواقع تحتوي على برامج ضارة.

ووفقًا للتفاصيل التقنية، تُمكّن هذه الثغرة القراصنة من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، ما قد يؤدي إلى سرقة كلمات المرور أو حتى السيطرة الكاملة على الجهاز المُستهدف.

وأكدت "واتساب" على ضرورة عدم فتح أي مرفقات مشبوهة أو غير متوقعة، وعدم إعادة إرسال ملفات غير موثوقة قد تشكل تهديدًا أمنيًا.

يُشار إلى أن هذه التحذيرات تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز أمان المستخدمين، خاصة في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف التطبيقات واسعة الانتشار.

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شركة واتساب ثغرة أمنية خطيرة بطبيق واتساب مستخدمي تطبيق واتساب علي نظام ويندوز تحديث تطبيق واتساب
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