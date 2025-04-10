مصر تناقش التطورات في البحر الأحمر مع إيران

(وكالات)

جرى اتصال هاتفي أمس الأربعاء، بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم. وتناول فى هذا السياق التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.

كما تناول الاتصال التطورات فى قطاع غزة، حيث تناول عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على احتواء التصعيد الراهن.