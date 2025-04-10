وزير الطاقة الإسرائيلي يبرر قطع الكهرباء عن غزة ويصفه بـ"القرار الصائب أمنيًا وأخلاقيا"

وكالات

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن قرار وقف إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة يُعد "صحيحًا من الناحية الأمنية والأخلاقية"، مؤكدًا أن استمرار الضغط على حركة حماس هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى وضمان عدم بقائهم داخل القطاع.

كان ديوان رئاسة وزراء الاحتلال، أعلن اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم بشكل كامل قرار كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان بإقالة الجنود الذين وقعوا على عريضة احتجاجية ضد الحرب على غزة.

وأوضح البيان أن "رفض الخدمة العسكرية يظل مرفوضًا، حتى وإن جاء بصيغة غير مباشرة أو عبر تصريحات مبطنة"، مضيفًا أن "التصريحات التي تضعف من معنويات الجيش وتقوي العدو في زمن الحرب غير مقبولة على الإطلاق".

كما وصف ديوان رئاسة الوزراء الموقعين على رسالة تطالب بإنهاء الحرب بأنهم "مجموعة هامشية ومتطرفة تسعى لتفكيك المجتمع الإسرائيلي من الداخل"، مشددًا على أنهم "لا يمثلون المقاتلين ولا الرأي العام الإسرائيلي، بل يعملون لإسقاط الحكومة".