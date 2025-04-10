مصر تناقش جهود وقف إطلاق النار في غزة مع بريطانيا

(وكالات)

تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفيا من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطى تناول خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها فى المجالات المختلفة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الإسرائيلي الراهن، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة على شعوب المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا التطورات في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعم للسودان ولأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الأخيرة فى السودان وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في البلاد.