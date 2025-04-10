للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا

(وكالات)

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي والذي يعقد خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أبريل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في عدد من الجلسات الخاصة بالمنتدى، كما يعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من نظرائه، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة.