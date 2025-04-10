أوكرانيا تستأنف خدمات العبارات إلى جورجيا

كييف - (د ب أ)

عادت خدمات العبارات التي تشغلها شركة خطوط السكك الحديدية الأوكرانية في ميناء جورجي لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

وقال تيموفي موراخوفسكي رئيس قسم اللوجستيات في السكك الحديدية الأوكرانية " تم تسيير رحلتين من ميناء شورنومورسك إلى ميناء باتومي في 18 و 26 مارس الماضي" حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء.

ومن المقرر تسيير رحلة ثالثة خلال الأسبوع المقبل.

وتهدف هذه الرحلات لنقل بعض السلع الصينية إلى أوروبا عبر أوكرانيا وكازاخستان وبحر القزوين وأذربيجان وجورجيا ودون المرور بروسيا.