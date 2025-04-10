الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات إنسانية بقيمة 282.5 مليون يورو للسودان وتشاد

بروكسل – (أ ش أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 282.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في تشاد والسودان والدول المجاورة.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أنه في تشاد سيتم تخصيص مبلغ 74.5 مليون يورو لدعم الاستجابة لأزمة النزوح القسري في مقاطعة بحيرة تشاد، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين السودانيين والعائدين إلى شرق البلاد، ويستخدم التمويل في توفير المساعدات الغذائية وحماية الأفراد والأسر الأكثر ضعفا، وتقديم الرعاية الصحية والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم، وتوفير المأوى للنازحين.

وفيما يتعلق بالسودان، سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو لدعم السكان في المناطق المتضررة بشدة من النزاع، مع التركيز على المناطق التي تواجه المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وتستضيف أعدادا كبيرة من النازحين قسرا، وتشمل المساعدة معالجة انعدام الأمن الغذائي من خلال المساعدات النقدية، وخدمات الرعاية الصحية والتغذية، والمياه والصرف الصحي ودعم المأوى والحماية والتعليم.

كما يخصص الاتحاد الأوروبي مبلغا إضافيا قدره 48 مليون يورو لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة، وذلك للاستجابة لتداعيات الأزمة السودانية على الدول المجاورة، حيث لجأ ما يقرب من 4 ملايين شخص بالفعل.

يُشار إلى أنه في عام 2024، خصص الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 260 مليون يورو لأزمة السودان والدول المجاورة لها، وشمل ذلك 147 مليون يورو للاستجابة داخل السودان.

وللفت الانتباه العالمي إلى الأزمة، سيشارك الاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر لندن بشأن السودان، بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الإفريقي، في 15 أبريل الجاري.