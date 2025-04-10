السودان.. الدعم السريع تسيطر على أم كدادة الاستراتيجية شمالي دارفور

وكالات

أعلنت مليشيات الدعم السريع، الخميس، سيطرتها على مدينة أم كدادة شمالي دارفور، بعد هجوم شنته صباح اليوم عبر 3 محاور.

وقصفت العناصر التابعة للدعم السريع، قيادة الفرقة السادسة للجيش السوداني وبعض المواقع في مدينة الفاشر، باستخدام المدفعية الثقيلة والمسيرات.

وأوضح متحدث باسم الدعم السريع، أن التقدم الميداني يأتي في سياق العمليات المستمرة لاستعادة السيطرة على "كامل تراب السودان".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره عناصر الدعم السريع من أمام رئاسة محلية مدينة أم كدادة.

رفع تمام ام كدادة ✌🏼💪🏼✊🏻 pic.twitter.com/wdKnXPIefM — أم إسماعيل (@yl_am98772) April 10, 2025

وكان الجيش السوداني، أحرز تقدما كبيرا في عدد من المحاور في أم درمان وشمال كردفان.

وأرسلت مليشيا الدعم السريع تعزيزات عسكرية من نيالا إلى شمال الفاشر، من أجل السيطرة على المالحة وبلوغ معسكر الراهب لاستراتيجي، والذي من المرجح أن تتخذه المليشيا قاعدة انطلاق نحو الولاية الشمالية أو الحدود الليبية.