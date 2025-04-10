تصريحات فانس عن الصينيين "الفلاحين" تثير موجة غضب وسخرية

وكالات

أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بشأن "الفلاحين الصينيين" موجة غضب وسخرية واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فانس الذي وصف نفسه خلال حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأنه "فلاح ريفي"، دافع بشدة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، كما وجّه انتقاداته للاقتصاد العالمي.

وتساءل فانس عما جلبه الاقتصاد العالمي لأمريكا، موضحا أن الجواب في جوهره "هو أنه يقوم على مبدأين: تكبد ديون طائلة لشراء منتجات أجنبية تصنعها دول أخرى لنا.. للتوضيح.. إننا نقترض المال من الفلاحين الصينيين لشراء منتجات يصنعها هؤلاء الفلاحون".

وعند سؤاله عن تصريحات فانس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن من المؤسف والمدهش أن تصدر مثل هذه التصريحات "غير المحترمة والجاهلة" عن نائب الرئيس.

وتداول نشطاء صينيون هذا الأسبوع مقاطع من مقابلة فانس، ما أثار موجة غاضبة في البلد الصناعي الأكبر.

وتعليقا على الواقعة، وصف رئيس التحرير السابق المؤثر لصحيفة "غلوبال تايمز" المملوكة للدولة هو شي جين، نائب الرئيس الأمريكي بأنه "فلاح حقيقي جاء من الريف الأمريكي ويفتقر إلى الرؤية"، مضيفا في منور على منصة "ويبو"، أن "كثيرين يحثون فانس على القدوم إلى الصين ورؤيتها بنفسه".

وتصدر هاشتاج بشأن تصريحات فانس، قوائم الأكثر تداولا على منصة "ويبو" ليل الاثنين، إذ حصد المنشور 140 مليون مشاهدة بحلول الثلاثاء.

وقال أحد المعلقين على المنشور، والذي حصد 2900 تفاعل بالإعجاب: "انظروا.. هذا هو وجههم الحقيقي، إنهم وقحون ومتغطرسون كعادتهم".

فيما علق آخر، كاتبا: "ربما نكون فلاحين، لكننا نمتلك أفضل نظام سكك حديد عالية السرعة في العالم، وكذلك أقوى القدرات اللوجستية، فضلا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية.. وطائراتنا المسيرة الرائدة، ألسنا فلاحين مثيرين للإعجاب؟"

وتعجب آخرون من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، كونه نشأ في الطبقة العاملة مثلما وصفها في مذكراته عام 2016 بأنها "مرثية ريفية".

ووصف فانس في مذكراته، طفولته التي عانى خلالها من الفقر وإدمان والدته للمخدرات والإساءة التي تعرض لها، والتي عاشها بشكل جزئي في أبالاتشيا، إحدى مناطق الولايات المتحدة التي شعر بأن "النخب الثرية قد نستها".