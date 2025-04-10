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صحة غزة: نسبة العجز في الأرصدة الدوائية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

03:30 م الخميس 10 أبريل 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، من أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

ووجهت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، نداء عاجل لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية مشيرة إلى أن %37 من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر و%59 من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

وأضافت أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذه للحياة ، موضحة أن 80 ألف مريض سكري ، و 110 ألف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية

وأفادت بأن %54 من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر ، مؤكدة أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يُفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

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وزارة الصحة الفلسطينية غزة أدوية السرطان
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