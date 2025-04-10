أقف تحت الدش 15 دقيقة ولا يبتل شعري.. ترامب يُلغي قرار بايدن لترشيد المياه

(وكالات)

في خطوة تهدف إلى إلغاء قرارات الإدارة السابقة التي ركزت على ترشيد استخدام المياه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا تنفيذيًا يستهدف تعديل "رؤوس الدش" وإلغاء اللوائح الفيدرالية المتعلقة بضغط المياه، وهي الخطوة التي وصفها البيت الأبيض بأنها "نهاية حرب أوباما-بايدن على ضغط المياه".

وقال ترامب في أثناء حديثه، إن هذا المرسوم يُعتبر جزءًا من التزامه المستمر بإلغاء اللوائح التنظيمية المفرطة التي يعتقد أنها تعيق حياة الأمريكيين، مضيفًا "لنجعل حمامات أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأثناء توقيع المرسوم قال ترامب: "في حالتي، أحب أن أستحم بطريقة جيدة لأعتني بشعري الجميل. يجب علي الوقوف تحت الدش لمدة 15 دقيقة حتى يبتل شعري، لكن المياه تتساقط نقطة نقطة. إنه أمر سخيف." وأضاف: "لا تحصل على ماء، إنه أمر غير منطقي. سنفتح هذا المجال ليعيش الناس بشكل أفضل" وذلك في إطار حديثه عن سياسات ترشيد مياه الدش.

ويهدف المرسوم التنفيذي الجديد إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الديمقراطية السابقة، برئاسة باراك أوباما وجو بايدن، التي كانت تهدف إلى الحفاظ على المياه وتعزيز كفاءتها. وينص المرسوم على رفع القيود المفروضة على الأجهزة التي تستخدم المياه، مثل المراحيض وغسالات الصحون والدش.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له: "المرسوم يحرر الأمريكيين من اللوائح التنظيمية المفرطة التي حولت أداة منزلية بسيطة إلى كابوس بيروقراطي. لن تكون رؤوس الدش ضعيفة وغير فعالة بعد الآن".

كما أضاف البيان أن ترامب يعيد "العقلانية" إلى جزء صغير من اللوائح الفيدرالية، في خطوة يصفها البيت الأبيض بأنها "استعادة للحرية" من القيود المفرطة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب إلى موضوع ضغط المياه في المنازل الأمريكية. فقد سبق له أن شكا في عام 2019 من ضعف ضغط المياه في المراحيض والدشات والمغاسل، وادعى أن المواطنين يضطرون إلى سحب السيفون نحو 15 مرة بدل مرة واحدة بسبب ضعف تدفق المياه.

في عام 2020، أشار مجددًا إلى مشكلته مع "شعره الجميل"، قائلاً: "أدخل إلى الدش وأحتاج إلى الكثير من الماء، لكن المياه تتساقط ببطء، نقطة نقطة. إنها تجربة غير مريحة".

وسيطالب المرسوم التنفيذي الجديد وزارة الطاقة الأمريكية بإلغاء القواعد التي فرضتها إدارة أوباما وأعادتها إدارة بايدن، والتي كانت تقيد تدفق المياه من كل رأس دش إلى 9.5 لترات في الدقيقة.