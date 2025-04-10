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"سنعدّها أعمالًا عدائية".. روسيا تحذّر اليابان من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

03:23 م الخميس 10 أبريل 2025

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليابان من أن أي خطوات تتخذها للمشاركة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة ستعدها موسكو أعمالا عدائية.

وأكدت الخارجية الروسية، أن اليابان تنخرط بشكل متزايد في صراع أوكرانيا وتوسع دعمها لنظام كييف، مشددة على أن موسكو سترد بقوة على اليابان إذا اتخذت خطوات للمشاركة في تزويد أوكرانيا بمعدات لقتل المواطنين الروس.

وتراجعت العلاقات بين موسكو وطوكيو، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ انضمت اليابان إلى المعسكر الغربي وفرضت عقوبات اقتصادية على روسية.

إلى جانب ذلك، أعلنت اليابان في ديسمبر 2023 عن إجراءات من شأنها تسهيل نقل منظومات "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا.

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وزارة الخارجية الروسية روسيا أوكرانيا
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