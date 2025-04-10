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ردًا على ترامب.. الصين تعتزم خفض عدد الأفلام الأمريكية التي يتم عرضها في البلاد

03:10 م الخميس 10 أبريل 2025

ترامب

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بكين - (د ب أ)

تعتزم الصين " تقليص" عدد الأفلام الأمريكية التي يتم عرضها في البلاد بصورة معتدلة في رد فعل انتقامي غير معتاد على الزيادات الأخيرة للرسوم التي فرضتها واشنطن، حسبما ذكرت هيئة التلفزيون الصينية المركزية اليوم الخميس.

نقلت هيئة التلفزيون عن المتحدث باسم الهيئة التنظيمية للأفلام في بكين القول إن الفرض" غير القانوني " الأمريكي للرسوم على الصين سوف يؤدي " لا محالة لخفض شعبية الأفلام الأمريكية بين الجمهور الصيني". وأضاف المتحدث أنه بدلا من ذلك، سوف يتم عرض المزيد من الأفلام من حول العالم.

ويذكر أن الرسوم التي تبلغ 84% التي فرضتها الصين على الواردات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم على الواردات الصينية إلى أمريكا إلى 125%.

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بكين الصين دونالد ترامب
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