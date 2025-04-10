ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 218 شخصًا
03:09 م الخميس 10 أبريل 2025
سانتو دومينجو - (أ ب)
ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان إلى 218، اليوم الخميس، حسبما ذكر مسؤول.
وقال مدير مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز، إن فرق الإنقاذ الموجودة في موقع الحادث لا تزال تواصل البحث عن الضحايا والناجين المحتملين، رغم أنه لم يتم العثور على أي شخص على قيد الحياة منذ بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء.
وأضاف: "لن نتخلى عن أحد. سيستمر عملنا".
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: