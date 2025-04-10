إعلان

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 218 شخصًا

03:08 م الخميس 10 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سانتو دومينجو - (أ ب)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان إلى 218، اليوم الخميس، حسبما ذكر مسؤول.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز، إن فرق الإنقاذ الموجودة في موقع الحادث لا تزال تواصل البحث عن الضحايا والناجين المحتملين، رغم أنه لم يتم العثور على أي شخص على قيد الحياة منذ بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف: "لن نتخلى عن أحد. سيستمر عملنا".

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملهى ليلي دومينجوسانتو دومينجو الدومينيكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 218 شخصًا
الخبر التالى:
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 218 شخصًا

إعلان

إعلان

الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا
فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم
تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس