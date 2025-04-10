لو رفض ترامب التفاوض حول الرسوم.. الصين: سنقاتل حتى النهاية

(وكالات)

صرحت الصين، اليوم الخميس، أنها تفضل حل الخلافات التي طرأت مؤخرًا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية عن طريق المفاوضات، مؤكدة استعدادها في الوقت ذاته للخيارات الأخرى حال رفضت الولايات المتحدة تغيير موقفها.

وقال وزير التجارة الصيني، وانج وينتاو، أن بكين مستعدة للقتال حتى النهاية في حال أصرت إدارة دونالد ترامب على موقفها.

وأشار وانج في تصريحات له خلال محادثة مع مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى أن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية هي خطوة خاطئة، محذرًا من أن الحروب التجارية لا يمكن أن تسفر عن أي فائز، وأن سياسة الحمائية ليست الحل.

وأكد الوزير الصيني أن الإجراءات الأمريكية تنتهك بشكل كبير مصالح جميع البلدان المعنية، وتتناقض مع القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، ما يعرض استقرار النظام الاقتصادي العالمي للخطر. وأضاف أن الصين كانت مضطرة لرفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84% ردًا على إجراءات واشنطن التي رفعت فيها الرسوم على السلع الصينية إلى 104%.

من جانبها، رفعت الولايات المتحدة من سقف التصعيد، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة لما وصفه بعدم احترام الصين للأسواق العالمية. وفي وقت لاحق، ذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ما زال خيارًا مفتوحًا للنقاش.

هذا التصعيد التجاري جاء بعد توقيع ترامب مرسومًا في 2 أبريل الجاري، ينص على فرض رسوم جمركية متبادلة على واردات عدد من الدول، حيث تتراوح الرسوم من 10% إلى نسب أعلى حسب حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة، بهدف تحقيق توازن في التجارة.