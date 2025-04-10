الكرملين تعليقًا على حديث أوكرانيا عن مشاركة جنود صينيين بالحرب: بكين تتخذ موقفًا متوازنًا

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشأن حديث كييف عن مشاركة جنود صينيين في حرب أوكرانيا، الخميس، إن بكين تتخذ دائما موقفا متوازنا.

وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، استعداد كييف لتبادل مواطنين صينيين اثنين أسرتهما القوات الأوكرانية هذا الأسبوع مقابل جنود أوكرانيين محتجزين لدى روسيا.

وقال زيلينسكي، إن الصين كانت تعلم بتجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا و"لا نعلم إن كان ذلك يتم بأوامر منها".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن تقارير استخباراتية أوكرانية، أن أكثر من 150 صينيا انضموا إلى الجيش الروسي للقتال ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، مساء الثلاثاء، أن قواته اعتقلت مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، مؤكداً أن بلاده تنتظر "توضيحاً" من بكين و"رد فعل" من حلفائها الغربيين.

وأشار زيلينسكي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الاعتقال تم في منطقة دونيتسك، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تمتلك وثائق المعتقلين وبطاقاتهما المصرفية وبياناتهما الشخصية، ونتيجة لذلك، استدعت كييف السفير الصيني لمناقشة القضية.