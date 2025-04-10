لأول مرة.. تركيا وإسرائيل تعقدان اجتماعا فنيا حول سوريا في أذربيجان

(وكالات)

عقدت وزارة الدفاع التركية أول اجتماع فني مع إسرائيل في أذربيجان، يهدف إلى بحث آلية لتجنب أي صدامات عرضية بين قوات أنقرة وتل أبيب في سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، أن إسرائيل يجب أن توقف فورًا "هجماتها الاستفزازية" التي تهدف إلى المساس بوحدة أراضي سوريا وزعزعة استقرارها.

وأشار آق تورك إلى أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير نهجها التوسعي والاحتلالي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع هذه التصرفات التي وصفها بغير القانونية.

وأضاف أن تركيا لا تزال ملتزمة بدعم استقرار ووحدة الأراضي السورية، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الحكومة السورية لتعزيز القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وأشار المتحدث إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها تركيا تتم في إطار القانون الدولي والاتفاقات الثنائية، دون أي استهداف لأطراف ثالثة.