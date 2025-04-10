وزراء دفاع "تحالف الراغبين"يجتمعون في بروكسل

بروكسل - (د ب أ)

يلتقي وزراء الدفاع من دول "تحالف الراغبين"، وهم بعض أقرب حلفاء أوكرانيا، في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم الخميس.

ويهدف التحالف الذي ترأسه فرنسا والمملكة المتحدة، إلى دفع العمل بشأن خطط دعم أوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

والمسألة الرئيسية التي قيد المناقشة هي كيفية تزويد أوكرانيا بأعلى مستوى من الأمن في حال الاتفاق على وقف إطلاق النار مع روسيا بما في ذلك احتمالية نشر بعثة حفظ سلام.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قبل الاجتماع "لا نستطيع تعريض السلام للخطر بنسيان الحرب، وبالتالي يجب أن نمارس المزيد من الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتكثيف دعمنا لأوكرانيا في كل من القتال الدائر اليوم والدفع من أجل السلام".

وأضاف "نلتزم بوضع أوكرانيا في أقوى مكانة لحماية السيادة الأوكرانية وردع العدوان الروسي المستقبلي".

وفي حالة وقف إطلاق النار، سوف تعمل باريس ولندن على إنشاء وحدة عسكرية أورويبة من شأنها أن تساهم في أمن أوكرانيا ضد هجمات روسية مستقبلية.

غير أنه من غير الواضح متى وبأي تفويض يمكن أن تدخل مثل تلك الوحدة أوكرانيا خاصة وأن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن تقديم "دعم" أمني لقوة حفظ سلام أوروبية. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن مثل هذا الضمان حيوي لردع عدوان روسي.

وبشكل عام، ينظر إلى الدعم العسكري الأمريكي –فيما يتعلق باللوجيستيات والقوة الجوية والاستخبارات- على أنه عامل رئيسي لنجاح البعثة.