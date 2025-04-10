معظمهم من كبار السن.. الاحتلال يفرج عن نحو 80 معتقلًا من غزة

الاحتلال يفرج عن نحو 80 معتقلًا من غزة

(وكالات)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نحو 80 معتقلًا فلسطينيًا من أبناء قطاع غزة، وسط تقارير تفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، وظهور آثار تعذيب واضحة على بعض المعتقلين المفرج عنهم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن عددًا من المعتقلين أُفرج عنهم ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن معظمهم من كبار السن، وبعضهم لا يقوى على الحركة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام قد أفاد في وقت سابق بوصول 10 أسرى محررين إلى المستشفى نفسه، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

ووفقًا لمعطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة المحتجزين حاليًا في سجون الاحتلال يفوق 2000 معتقل، موزعين على سجون سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها "قاسية وغير إنسانية".