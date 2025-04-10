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خطوة في الاتجاه الصحيح.. السلطة الفلسطينية تُعلق على اعتراف فرنسا بفلسطين

01:07 م الخميس 10 أبريل 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - (د ب أ)

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بالموقف الفرنسي المتقدم الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واعتبرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت الخارجية الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين بالمبادرة إلى مثل هذا الاعتراف خاصة الدول الأوروبية، كما طالبت بدعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعت الدول كافة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في يونيو المقبل برئاسة مشتركة فرنسية- سعودية، دعماً وإسنادا لتطبيق حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن "الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها".

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