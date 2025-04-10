قرقاش: ادعاءات الجيش السوداني ضد الإمارات تشويش ممنهج

(وكالات)

اتهم المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، القوات المسلحة السودانية بشن "حملة تضليل وكذب ممنهجة" ضد بلاده، معتبرًا أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن "الإخفاقات الداخلية والتهرب من المسؤوليات" التي وصفها بأنها كانت سببا مباشرا في إشعال الحرب.

وفي مقال نشره، شدد قرقاش على أن الإمارات كانت ولا تزال تدفع باتجاه حل سياسي شامل ينقذ السودان من أتون الحرب والدمار، انطلاقا من ما وصفه بـ"العلاقات التاريخية" بين البلدين.

وقال قرقاش إن الشكوى التي قدمتها الخرطوم ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى المنطق والسند القانوني، مشيرا إلى أنها "محاولة دعائية" لن تعفي القيادة العسكرية السودانية من "المسؤوليات القانونية والأخلاقية عن الممارسات الإجرامية" الموثقة دوليا.

وأضاف المسؤول الإماراتي: "ما كنت لأتحدث بهذا الوضوح لولا الافتراءات المستمرة من قبل القوات المسلحة السودانية ومن يدعمها من جماعة الإخوان"، مشيراً إلى أن العلاقة مع السودان كانت دائما قائمة على الاحترام والتعاون، وأن الجالية السودانية في الإمارات تحظى بكل التقدير.

وأكد قرقاش أن الحرب الحالية والانقلاب على السلطة المدنية سبقاها لحظة تفاؤل شعبي بعد سقوط نظام عمر البشير، إلا أن المسار انحرف مجددا نحو العنف، موضحا أن الإمارات كانت حاضرة في كل الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار، من جدة إلى المنامة وحتى جنيف.

واتهم قرقاش الجيش السوداني بمحاولة استغلال المؤسسات الدولية للهروب من الضغوط، قائلاً إن "الادعاءات التي تنقل من نيويورك إلى جنيف ثم لاهاي تهدف إلى التشويش وتضليل الرأي العام"، مضيفا أن العديد من التقارير، بما فيها تقارير للأمم المتحدة ووسائل إعلام أمريكية، وثقت جرائم واسعة النطاق ارتكبتها القوات السودانية ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية، في إشارة إلى تقرير نُشر على شبكة VOA في يناير الماضي.

وفي معرض حديثه عن موقف الإمارات، أكد قرقاش أن بلاده "تتمسك بمبدأ المساءلة القانونية عن الفظائع، أيا كان مرتكبها"، مشددا على أن دعمها للشعب السوداني في محنته "لم يتوقف"، وأن الإمارات ستواصل دورها "الإنساني والدبلوماسي" بعيدا عن ما وصفه بـ"الاستعراضات الإعلامية".

وأضاف: "الإمارات لا تنشغل بتلك الحملات المغرضة، بل تركز على التخفيف من الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان"، محذرا من أن البلاد باتت بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، في ظل الفراغ الأمني وتنامي فكر الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واختتم قرقاش مقاله برسالة مباشرة إلى القيادة السودانية، قائلاً: "كفى استعراضات مصطنعة. آن الأوان للتركيز على وقف الحرب وحماية المدنيين. الشعب السوداني يستحق قيادة تضع مصالحه فوق كل اعتبار".