حكومة الاحتلال عن موقعي رسالة إنهاء الحرب: مجموعة هامشية متطرفة

وكالات

قال ديوان رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدعم وزير الدفاع ورئيس الأركان في قرارهما إقالة موقعي عريضة الاحتجاج على الحرب في غزة.

وأوضح ديوان حكومة الاحتلال في بيانه، أن رفض الخدمة يظل رفضا حتى وإن جاء بصيغة مبطنة وبأسلوب غير مباشر، مضيفا أن "التصريحات التي تضعف الجيش وتقوي أعداءنا في زمن الحرب غير مقبولة إطلاقا".

ووصف ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الموقعين على رسالة إنهاء الحرب بأنهم "مجموعة هامشية متطرفة تحاول مرة أخرى تفكيك المجتمع الإسرائيلي من الداخل"، متهما إياهم بالعمل "لإسقاط الحكومة ولا يمثلون المقاتلين ولا الجمهور".