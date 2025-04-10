الاحتلال الإسرائيلي يُفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة

(وكالات)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن عشرة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن الأسرى المحررين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث بدت عليهم علامات واضحة من الإجهاد والإرهاق الشديد، نتيجة ظروف اعتقال قاسية.

وبحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9500 أسير، من بينهم أكثر من 350 طفلًا و22 امرأة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3400 معتقل إداري محتجزين دون محاكمة أو تهمة.

وفي بيان مشترك صدر نهاية الشهر الماضي، كشفت المؤسستان أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بدء العدوان الأخير، مشيرتين إلى استشهاد 63 أسيرًا، بينهم 40 من قطاع غزة، في حين لا يزال مصير عدد آخر من أسرى غزة مجهولًا، وسط مخاوف من استمرار الإخفاء القسري.