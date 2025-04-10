ماكرون يهاجم نتنياهو: ما يحدث في غزة لن يخدم مصلحتك

(وكالات)

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهام انتقادات إلى رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن العمليات العسكرية المتواصلة على قطاع غزة لا تحقق أمن الإسرائيليين بل تخدعهم بمزاعم زائفة حول "الرد الأمني".

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "فرانس 5" على متن الطائرة الرئاسية، قال ماكرون إن نتنياهو يكرر سردية "الأمن" ذاتها منذ أكثر من 15 عامًا، مضيفًا: "قال لهم إن القصف سيجلب الأمان، وها نحن نشهد نتائج هذه السياسة بعد 7 أكتوبر. إنها لم تكن صحيحة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى الخلافات مع نتنياهو التي وصفها بـ"العميقة" والتي تقبلها طوال تلك المدة بحسب تعبيره، وتابع: "لدينا خلاف استراتيجي عميق.. فرنسا تقف إلى جانب القيم الإنسانية، وهذا دورها".

وقال ماكرون إنه على المجتمع الدولي أن يواجه نتنياهو بالحقيقة: "يجب أن نخبره بوضوح: ما تفعله لا يتماشى مع القانون الدولي، وما يجري يُعد جريمة، وهو ليس في صالحك".

وكشف الرئيس الفرنسي عن توجه فرنسي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل، مؤكدًا أنه سيخطو هذه الخطوة "في الوقت المناسب" ضمن رؤية جماعية تفتح الباب أمام اعتراف متبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتضع حدًا للإنكار المستمر لحق الفلسطينيين في دولتهم.



وكان ماكرون قد صرّح في فبراير الماضي بأن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليست من المحرمات"، مشددًا على أن الوقت حان لتحريك المياه الراكدة وإنصاف شعب طال انتظاره لحقوقه.