بعد تعليق ترامب فرض الرسوم الجمركية.. بريطانيا: نتفاوض بصورة هادئة

لندن - (د ب أ)

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة سوف تواصل" بصورة هادئة" التفاوض بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض الرسوم لمدة 90 دولة بالنسبة لمعظم الدول.

وكان ترامب قد قال إنه سيرجئ فرض الرسوم على معظم الدول لمدة 90 يوما، في حين رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدثة باسم الحكومة قولها إن " أي حرب تجارية لن تكون في مصلحة أي أحد".

وأضافت" نحن لا نريد أي رسوم على الإطلاق، لذلك من أجل الوظائف وسبل معيشة المواطنين في المملكة المتحدة، سوف نستمر في التفاوض بهدوء من أجل مصلحة بريطانيا".