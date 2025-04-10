رئيس الوزراء الباكستاني يجري زيارة رسمية إلى بيلاروس

إسلام آباد - (د ب أ)

يقوم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بزيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروس، اليوم الخميس تستمر يومين، بدعوة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، اليوم، بأن وفدا رفيع المستوى سوف يرافق شريف، وهو يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار، ووزراء اتحاديين آخرين، ورئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز شريف، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وتأتي الزيارة عقب الزيارة المهمة التي قام بها لوكاشينكو إلى باكستان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الباكستاني خلال زيارته، محادثات مع لوكاشينكو لاستعراض مدى التقدم الذي يتم إحرازه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.