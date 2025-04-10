البث العبرية: رئيس الأركان صدّق على قرار فصل مُوقّعي رسالة إنهاء الحرب

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن قائد سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي تومر بار، الخميس، إنه سيتم فصل جنود الاحتياط النشطين الموقعين على عريضة تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير صدّق على قرار فصل جنود احتياط نشطين وقعوا عريضة احتجاج بشأن غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن معظم موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في خدمة الاحتياط النشطة، موضحا أنه لا يمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج أمر خطير.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقا في هوية الموقعين على رسالة أفراد بالقوات الجوية تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، أن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بفصل 970 طيارا ما لم يسحبوا رسالة طالبوا فيها بوقف الحرب بغزة لأنها تخدم مصالح سياسية.

وكان الطيارون أعربوا عن معارضتهم لاستمرار الحرب في غزة، مؤكدين أن استمرارها لم يعد يخدم الأهداف الأمنية بل أصبح أداة مصالح سياسية.

وبعث الطيارون برسالتهم إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، حيث أكدوا فيها أن استمرار الحرب لم يعد يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، كما سيؤدي إلى مقتل الأسرى بغزة ومزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن استنزاف قوات الاحتياط.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي هدد بوقف كل من يوقع عليها بالوقف عن الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير حضر اجتماعا بخصوص ذلك.