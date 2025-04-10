الرسوم الصينية المضادة على الواردات الأمريكية تدخل حيّز التنفيذ

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، الخميس، إن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الصين بنسبة 84% على الواردات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ.

وكانت الصين تعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وفعالة" لحماية حقوقها ومصالحها بعد دخول رسوم جمركية بنسبة 104% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية حيز التنفيذ.

وجاءت الرسوم الصينية، ردا على تعريفات جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الواردات الصينية بنسبة بلغت 125% نتيجة لما وصفه بـ"عدم احترام الصين لأسواق العالم".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الخميس، إن الصين اختارت مسار معارضة الرئيس دونالد ترامب لردها برسوم جمركية مضادة.

وأشار لوتنيك، إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين والمستهلك الأمريكي يشتري منها كل شيء ولا يمكنها الاستغناء عن أمريكا، موضحا أن الإدارة الأمريكية تلقت يوم الثلاثاء أكثر من 75 اتصالا من دول كثيرة ترغب في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية.

وكشف لوتنيك، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة وزير الخزانة سكوت بيسنت برغبة الدول في التفاوض فورا و"اقترحنا منحها فرصة وهو ما حدث"، مؤكدا أن "إبرام صفقات حقيقية سيستغرق بعض الوقت وشرعت في إبلاغ الدول بأن الوقت مناسب للتفاوض".