الصين: مستعدون لحل الخلافات مع واشنطن بالتفاوض وإلا فسنقاتل للنهاية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، الخميس، إن بكين مستعدة لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض.

وأكد وينتاو، أنه في حال كانت واشنطن مصرّة على موقفها بشأن الرسوم الجمركية، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية، مشددا على أن الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل انتهاكا خطيرا للمصالح المشروعة لجميع الدول.

وأوضح وينتاو، أن بكين أجريت محادثات مع مسؤول التجارة بالاتحاد الأوروبي ومستعدة لتعميق التعاون، كما أكد استعداد بلاده لمعالجة المخاوف الأوروبية عبر الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأشار وزير التجارة الصيني، إلى أن بكين اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات بشأن أسعار السيارات الكهربائية، كما أنها تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا وآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والتي تضم كلا من (إندونيسيا، وفيتنام، ولاوس، وبروناي، وتايلاند، وميانمار، والفلبين، وكمبوديا، وسنغافورة، وماليزيا).