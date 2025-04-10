تقديرات إسرائيلية: حماس نجحت في تجنيد نحو 40 ألف شاب جديد

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية، الخميس، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تتجنب القتال في الأنفاق وتركز على تصنيع العبوات الناسفة.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية، إلى أن حماس تمتنع عن إرسال مقاتلين إلى الأنفاق لأن بعضها يقع حاليا تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن حركة المقاومة الفلسطينية نجحت في تجنيد شباب جدد يقدر عددهم بنحو 40 ألفا.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 25% فقط من الأنفاق في قطاع غزة.