ترامب يؤكد رفضه لامتلاك إيران قنبلة نووية والبنتاغون يستعد لأي طارئ

أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة تأمل في حل الخلافات مع إيران سلميًا، لكنها مستعدة للتصعيد إذا تطلب الأمر.

ونقلت وكالة رويترز عن قناة القاهرة الإخبارية، أن الوزير أوضح استعداد بلاده لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا في موقفه الرافض لامتلاك إيران قنبلة نووية.