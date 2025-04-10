ترامب يؤكد رفضه لامتلاك إيران قنبلة نووية والبنتاغون يستعد لأي طارئ
04:28 ص الخميس 10 أبريل 2025
أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة تأمل في حل الخلافات مع إيران سلميًا، لكنها مستعدة للتصعيد إذا تطلب الأمر.
ونقلت وكالة رويترز عن قناة القاهرة الإخبارية، أن الوزير أوضح استعداد بلاده لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا في موقفه الرافض لامتلاك إيران قنبلة نووية.
وزير الدفاع الأمريكي جاهزون لأي طارئ مع إيران نأمل الحل السلمي ترامب يؤكد رفضه امتلاك إيران قنبلة نووية
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