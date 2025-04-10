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واشنطن وفيتنام تتفقان على بدء محادثات تجارية بعد تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية

04:10 ص الخميس 10 أبريل 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية، بأن الولايات المتحدة وفيتنام توصلتا إلى اتفاق يقضي ببدء محادثات بشأن اتفاق تجاري بين البلدين، وذلك بعد أن علّقت واشنطن تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها سابقًا.

وبحسب الوكالة، فقد قفزت الأسهم الأسترالية بنسبة 6% فور إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليق تلك الرسوم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح الدول فرصة جديدة للتفاوض.

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الولايات المتحدة واشنطن وفيتنام تتفقان بدء محادثات تجارية تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية
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