أمريكا: تلقينا اتصالات من 75 دولة للتفاوض حول الرسوم الجمركية

وكالات

نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن وزير التجارة الأمريكي، أن بلاده تلقت أكثر من 75 اتصالًا من دول أبدت رغبتها في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية المفروضة.

وأوضح الوزير، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين اختارت طريق المواجهة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وردّت على الرسوم بإجراءات مضادة، مما زاد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.

وأكد المسؤول الأمريكي أن إدارة بلاده ستُبقي على نسبة 10% من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، دون زيادتها في الوقت الحالي، بهدف منح الدول فرصة للدخول في مفاوضات عادلة.