الأردن يرحب بقرار "اليونسكو" بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس



وكالات:

رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع الإجراءات الأحادية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن القرار يُمثّل موقفًا دوليًا واضحًا يرفض محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، لا سيما في محيط المسجد الأقصى المبارك، ويُعد دعمًا للحق الفلسطيني والعربي في القدس المحتلة.