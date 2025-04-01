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المجر تدرس الانسحاب من الجنائية الدولية قبل زيارة نتنياهو

10:40 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

المجر

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وكالات

قالت وسائل إعلام مجرية إن حكومة المجر تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عشية زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست.

وأضافت وسائل الإعلام أن الحكومة وجهت البرلمان لإعداد مشروع قرار للتصويت عليه تمهيدًا لبدء إجراءات الانسحاب.

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب، واستهداف المدنيين عمدًا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن استقبال أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية له دون اعتقاله سيشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وشددت المنظمة على أن دعوة نتنياهو لزيارة المجر تمثل ازدراءً للقانون الدولي، مؤكدة أن بودابست ملزمة قانونيًا باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

ومن المقرر أن تمتد زيارة نتنياهو إلى المجر لخمسة أيام، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، بحسب ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

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