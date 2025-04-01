الجزائر تسقط طائرة مسيّرة مسلحة اخترقت مجالها الجوي

(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء أن وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة، بعدما اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، في أقصى الجنوب.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي،" أن العملية تمت ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، موضحة أن إسقاط الطائرة يعكس مستوى اليقظة العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية في حماية حدود البلاد من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

ولم يكشف البيان عن هوية الطائرة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم ترد تفاصيل عن طبيعة الرد العسكري المستخدم في العملية.

وتعد تين زاوتين، الواقعة في الناحية العسكرية السادسة، من المناطق الحساسة أمنيًا، حيث تواجه الجزائر تحديات أمنية على حدودها الجنوبية الممتدة مع دول الساحل.

وتأتي هذه العملية وسط تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية، حيث باتت الطائرات المسيّرة جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجيات العسكرية الحديثة في المنطقة، سواء في عمليات الاستطلاع أو الهجمات الجوية.