مقرر أممي: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الأمم المتحدة

وكالات

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء إن المخابز في غزة توقفت عن العمل، مما يضع القطاع على حافة المجاعة.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية أقرت بوجود مجاعة في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح وترتكب إبادة جماعية.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يحترم القانون الدولي ولا قرارات الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل لوقف سياسة التجويع.