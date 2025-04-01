حماس: الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد سكان غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن العدو صعّد عدوانه منذ 2 مارس الماضي عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أن التجويع أصبح سلاحًا مباشراً في الحرب التي تستهدف حياة الفلسطينيين وصمودهم، مشيرة إلى أن قطاع غزة دخل فعليًا مرحلة المجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.

وأوضحت "حماس" أن هذه الجريمة تمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية التخاذل في مواجهة هذه الانتهاكات.