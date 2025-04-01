دوجاريك: إمداداتنا في غزة على وشك النفاد

وكالات

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "إمداداتنا في غزة على وشك النفاد، وأن برنامج الأغذية العالمي لا يغلق مخابزه للتسلية".

وأضاف أن أي استهداف للعاملين في المجال الإنساني أو لسائقي سيارات الإسعاف في غزة أمر غير مقبول.

كان مدير وكالة الأونروا في الضفة الغربية أعرب عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في شمال الضفة، مشيرًا إلى وجود "تدمير ممنهج" مستمر منذ عام 1967.

وأكد مدير وكالة الأونروا التزام الأونروا بتقديم جميع خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها، مشددًا على أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد، في ظل تطورات لا تبشر بالخير.