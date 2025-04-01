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اتفاق بين "قسد" ودمشق على انسحاب القوات الكردية من حلب

06:29 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

قوات سوريا الديمقراطية

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وكالات

توصلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والإدارة السورية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الكردية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مع الإبقاء على المؤسسات المدنية فيهما، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وشمل الاتفاق، وفقًا لما نقلته "العربية"، تسهيل حركة التنقل بين الحيين والمناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا.

ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقيع اتفاق بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، بهدف دمج القوات الكردية ضمن الجيش السوري الجديد، رغم اعتراض مجلس سوريا الديمقراطية على بعض قرارات القيادة السورية، ومنها تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان الدستوري.

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قوات سوريا الديمقراطية انسحاب القوات الكردية حلب
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