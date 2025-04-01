أوكرانيا تعلن تلقي دعم مالي بقيمة 5ر3مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن كييف تلقت دعما ماليا إضافيا بقيمة 5ر3 مليار يورو (8ر3 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في منشور على منصة تليجرام، هذا الدعم بأنه "أمر حاسم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن الحزمة تشمل 1ر3 مليار يورو في شكل قروض منخفضة الفائدة و400 مليون يورو في شكل منح.

وتعد هذه الأموال جزءا من برنامج "تسهيل أوكرانيا" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سوف يقدم دعما بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

وقد تلقت أوكرانيا بالفعل 16 مليار يورو بموجب هذا البرنامج العام الجاري.

وتدافع أوكرانيا، من خلال دعم غربي، عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ووفقا للحكومة، تم منذ اندلاع الحرب توجيه ما يقرب من 110 مليار يورو من المساعدات الخارجية إلى ميزانية أوكرانيا.