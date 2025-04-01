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عن غزة والحوثيين.. ترامب: أجريت مكالمة "جيدة جدًا" مع الرئيس السيسي

06:07 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الرئيس السيسي ودونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ"الجيدة جدًا" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا خلالها عدة قضايا، من بينها الأوضاع في غزة والتقدم في مواجهة الحوثيين.

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن المحادثة مع الرئيس السيسي تطرقت إلى الحلول الممكنة للأزمة في غزة، بالإضافة إلى الاستعدادات العسكرية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

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