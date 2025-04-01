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الجيش اللبناني: الاحتلال أطلق النار على جنودنا في العديسة

05:52 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الجيش اللبناني

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وكالات

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على جنوده أثناء قيامهم بإزالة سواتر ترابية في منطقة العديسة، في محاولة لإجبارهم على التراجع، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد شهود عيان بسماع تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت في ساعات الصباح، تزامنًا مع وقوع انفجارات قوية في مناطق متفرقة من المدينة، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بأنها "خرق جديد" يضاف إلى أكثر من 2000 انتهاك لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، مطالبًا الدول الراعية للاتفاق بالوفاء بالتزاماتها والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على لبنان.

وكشف مصدر مقرب من "حزب الله" أن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني داخل الحزب، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

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