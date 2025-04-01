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23 ولاية تقاضي إدارة ترامب بسبب قرار سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة

05:10 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

دونالد ترامب

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(أ ب)

أقام ائتلاف من المدعين العامين بولايات أمريكية دعوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بسبب قرارها بسحب 12 مليار دولار من الأموال الاتحادية المخصصة لمبادرات مكافحة كوفيد- 19 ومشروعات صحة عامة متنوعة في البلاد.

وأقام المدعون العامون لـ 23 ولاية الدعوة القضائية في المحكمة الاتحادية بولاية رود آيلاند. وتضم قائمة المدعين العامين ليتيثيا جيمس المدعية العامة وأندي بشير حاكم ولاية كنتاكي وجوش شابيرو حاكم بنسلفانيا فضلا عن المدعين العامين بولايات كاليفورنيا ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وويسكونسن ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وتدفع القضية بأن الاستقطاعات غير مشروعة وتمثل خطورة على الصحة العامة على مستوى البلاد.

ويطالب المدعون المحكمة بإثناء إدارة ترامب على الفور عن سحب الأموال التي خصصها الكونجرس أثناء الجائحة ويتم استخدام معظمها في الجهود المتعلقة بكوفيد- 19 مثل الفحص والتطعيم. وتم تخصيص بعض الأموال أيضا لبرامج مكافحة الإدمان ودعم الصحة النفسية.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة الأموال المخصصة لمبادرات مكافحة كوفيد- 19 23 ولاية تقاضي إدارة ترامب
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