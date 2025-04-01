إيران: لن نسعى لامتلاك السلاح النووي إلا إذا ارتكبت واشنطن "خطأً كبيرًا"

(وكالات)

كشف مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، عن بعض التطورات الأخيرة بشأن السياسة النووية الإيرانية وتوترات العلاقة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن فتوى القيادة الإيرانية تنص على عدم امتلاك السلاح النووي.

وأوضح لاريجاني، أنه رغم عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نوورية، إلا أنه في حال ارتكبت الولايات المتحدة خطأ، فإن إيران ستضطر إلى التحرك نحو بناء الأسلحة النووية تحت ضغط الرأي العام.

وأشار لاريجاني إلى أن إيران قد أصبحت قوة مميزة بين القوى العظمى، وأن معظم الدول الغربية تسعى لإقامة علاقات مستقلة مع إيران رغم الضغوط الأمريكية، التي تُضعف قدرتها على اتخاذ مواقف نهائية.

وفيما يخص الاتفاق النووي، أشار لاريجاني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "خرق الاتفاق" مع إيران، وقال إن "لن يتم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالقصف".

وأضاف أن أي هجوم على إيران لن يعيد تكنولوجيا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، مشيرا إلى أن إيران قد اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان استمرار البرنامج.

وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، سأل لاريجاني الأمريكيين: "ماذا تريدون من إيران وماذا تقدمون؟" موضحًا أنه حتى بعد التهديدات الأمريكية، فإن إيران مستعدة لمواجهة أي تصعيد، وأن قواتها العسكرية جاهزة. كما شدد على أن سلوك ترامب أصبح مثارًا للجدل في العالم بأسره.

وأضاف لاريجاني أن العقلاء في الولايات المتحدة يدركون أن أي هجوم على إيران قد يدفعها للابتعاد أكثر نحو امتلاك الأسلحة النووية، مما سيعزز من استقلالها العسكري.

وفيما يتعلق باليمن، وصف لاريجاني الأمريكيين بأنهم هم من بدأوا الصراع مع اليمن، مؤكدًا أن اليمنيين شعب قوي ومحب للحرب وأن أي مواجهة معهم ستكون مكلفة.