إعلان

إيران: لن نسعى لامتلاك السلاح النووي إلا إذا ارتكبت واشنطن "خطأً كبيرًا"

04:53 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

علي لاريجاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشف مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، عن بعض التطورات الأخيرة بشأن السياسة النووية الإيرانية وتوترات العلاقة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن فتوى القيادة الإيرانية تنص على عدم امتلاك السلاح النووي.

وأوضح لاريجاني، أنه رغم عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نوورية، إلا أنه في حال ارتكبت الولايات المتحدة خطأ، فإن إيران ستضطر إلى التحرك نحو بناء الأسلحة النووية تحت ضغط الرأي العام.

وأشار لاريجاني إلى أن إيران قد أصبحت قوة مميزة بين القوى العظمى، وأن معظم الدول الغربية تسعى لإقامة علاقات مستقلة مع إيران رغم الضغوط الأمريكية، التي تُضعف قدرتها على اتخاذ مواقف نهائية.

وفيما يخص الاتفاق النووي، أشار لاريجاني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "خرق الاتفاق" مع إيران، وقال إن "لن يتم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالقصف".

وأضاف أن أي هجوم على إيران لن يعيد تكنولوجيا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، مشيرا إلى أن إيران قد اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان استمرار البرنامج.

وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، سأل لاريجاني الأمريكيين: "ماذا تريدون من إيران وماذا تقدمون؟" موضحًا أنه حتى بعد التهديدات الأمريكية، فإن إيران مستعدة لمواجهة أي تصعيد، وأن قواتها العسكرية جاهزة. كما شدد على أن سلوك ترامب أصبح مثارًا للجدل في العالم بأسره.

وأضاف لاريجاني أن العقلاء في الولايات المتحدة يدركون أن أي هجوم على إيران قد يدفعها للابتعاد أكثر نحو امتلاك الأسلحة النووية، مما سيعزز من استقلالها العسكري.

وفيما يتعلق باليمن، وصف لاريجاني الأمريكيين بأنهم هم من بدأوا الصراع مع اليمن، مؤكدًا أن اليمنيين شعب قوي ومحب للحرب وأن أي مواجهة معهم ستكون مكلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني امتلاك إيران السلاح النووي توترات العلاقة بين إيران وأمريكا السياسة النووية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب