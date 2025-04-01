بوتين: نترقب زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو للمشاركة في احتفالات النصر

وكالات

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الكرملين، مجدداً تأكيده ترقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في 9 مايو المقبل للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية والإمبريالية اليابانية.

وأكد بوتين أن روسيا أعدت برنامجاً حافلاً لاستقبال شي، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين على المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة "شنغهاي للتعاون"، ومجموعة "بريكس".

من جانبه، أكد الوزير الصيني استمرار الاستعدادات لزيارة الرئيس شي، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تفاصيل التحضيرات، التي تسير بشكل مكثف لضمان نجاح الزيارة.

يذكر أن آخر لقاء بين بوتين ووانغ يي جرى في سبتمبر الماضي بمدينة بطرسبورغ، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والاستعدادات لقمة "بريكس" المقرر عقدها في قازان الروسية.