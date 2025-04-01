بعد قرنين من الزمان.. ترامب يقرر إزالة شجرة الماجنوليا التاريخية من البيت الأبيض

(وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار إزالة شجرة الماجنوليا العريقة التي تزين الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وذلك بعد أن أصبحت حالتها المتدهورة تشكل خطرًا على السلامة العامة.

ويعود تاريخ الشجرة إلى نحو 200 عام، حيث كانت شاهدًا على العديد من اللحظات التاريخية في محيط الرواق الجنوبي للمبنى الرئاسي، حيث تُستقبل الشخصيات العالمية وتُودع عبر المروحية الرئاسية "مارين وان".

ووفقًا لإدارة المنتزهات الوطنية، فإن هذه الشجرة زُرعت تكريمًا لزوجة الرئيس الأمريكي السابع، أندرو جاكسون، إذ يُقال إنه أحضر بذورها من منزله في تينيسي بعد وفاتها المفاجئة عام 1828، كتعبير عن وفائه لها.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، أبدى ترامب أسفه قائلاً: "للأسف، لا شيء يدوم إلى الأبد… الشجرة وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تهديدًا للسلامة عند مدخل البيت الأبيض، ولا بد من إزالتها". وأضاف أن عملية الإزالة ستتم خلال الأسبوع المقبل، مع تعهده بزرع شجرة جديدة "رائعة جدًا" بديلة عنها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إعادة استخدام خشب الماجنوليا القديمة "في أغراض نبيلة وسامية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الاستخدامات.